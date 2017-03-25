«Интер» не продаст Ивана Перишича дешевле 60-ти миллионов евро

Миланский «Интер» не хочет расставаться со своим полузащитником Иваном Перишичем за маленькую цену. Итальянский клуб хочет выручить за продажу хавбека не менее 60-ти миллионов.

В приобретении хорватского полузащитника лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который 24 марта летал в Загреб на матч квалификации ЧМ-2018 между Хорватией и Украиной, чтобы уговорить Перишича присоединиться к «МЮ».

Напомним, что на днях «Манчестер Юнайтед» подготовил предложение в размере 40 миллионов евро за футболиста сборной Хорватии.

Transfermatkt оценивает хорватского футболиста в 24 миллиона евро.

«Интер» занимает пятую строчку с 55-ю очками, а сам Перишич отметился в текущем сезоне девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«Манчестер Юнайтед» тоже занимает 5-ю позицию в АПЛ с 52-мя баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia