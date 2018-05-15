«Интер» контактировал с «Барселоной» по поводу приобретения Луиса Суареса

Автор: Евгений Морозов 0

«Интер» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Луиса Суареса и уже вступил в контакт с каталонским клубом. Недавно стало известно, что в связи с покупкой форварда «Атлетико» Антуана Гризманна какаталонцы готовы рассмотреть предложения по уругвайцу.

«Нерадзурри» обратились к сине-гранатовым, чтобы узнать стоимость 31-летнего футболиста.

Руководство миланцев уверено, что им удастся заполучить форварда, если команды выйдет в Лигу чемпионов. В последнем туре Серии А «Интер» будет встречаться со своим непосредственным соперником в борьбе за путевку в главный еврокубок – «Лацио». В случае победы черно-синие сравняются с римлянами по очкам, но окажутся на четвертом месте благодаря положительному балансу в личных встречах.

Фото: Global Look Press
Источник: Tribalfootball

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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