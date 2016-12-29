«Интер» готов заплатить 150 миллионов за Алексиса Санчеса

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Алексис Санчес

Миланский «Интер» хочет приобрести полузащитника лондонского «Арсенала». Если трансфер произойдет, то чилиец станет самым дорогим игроком в мире.

Китайская компания, которой принадлежит большая часть акций «Интера» готова выделить 150 миллионов евро за полузащитника сборной Чили.

По данным трансфермаркта стоимость Санчеса оценивается в 55 миллионов евро.

Отметим, что контракт чилийца с «канонирами» истекает летом 2018 года.

В текущем сезоне АПЛ Санчес забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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Никита Пронин

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