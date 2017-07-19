«Интер» договорился о контракте с Антони Марсьялем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль готов перейти в «Интер» на правах аренды. Стороны достигли договоренности о личном контракте.

Теперь клубы должны договориться между собой. Известно, что «Интер» может предложить «Манчестер Юнайтед» полузащитника Ивана Перишича в обмен на Марсьяль.

Контракт 21-летнего французского форварда с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года. В прошедшем сезоне Марсьяль сыграл в 25 матчах своей команды в Премьер-лиге, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia