Новый трансфер «Зенита» находится под вопросом. Клуб не может договорится с «Индепендьенте» о переходе атакующего полузащитника Эмилиано Ригони.
Аргентинский клуб отклонил первое предложение петербуржцев в размере 9 миллионов евро.
«Зенит» рассматривал 24-летнего Ригони в качестве альтернативы форварду «Бока Хуниорс» Кристиану Павону.
На прошлой неделе стало известно, что «Зенит» отказался от покупки Павона.
Фото: Global Look Press
Источник: TYC Sports
One thought on “«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по Эмилиано Ригони”
https://www.youtube.com/watch?v=v3Cz4b8PzcY&list=PLDoL30_6FAuva7em_PSOhNmeq4nANyADS
ОФИЦИАЛЬНО: ВОЙЦЕХ ЩЕНСНЫ — ФУТБОЛИСТ ЮВЕНТУСА!