«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по Эмилиано Ригони

Новый трансфер «Зенита» находится под вопросом. Клуб не может договорится с «Индепендьенте» о переходе атакующего полузащитника Эмилиано Ригони.

Аргентинский клуб отклонил первое предложение петербуржцев в размере 9 миллионов евро.

«Зенит» рассматривал 24-летнего Ригони в качестве альтернативы форварду «Бока Хуниорс» Кристиану Павону.

На прошлой неделе стало известно, что «Зенит» отказался от покупки Павона.

Фото: Global Look Press

Источник: TYC Sports