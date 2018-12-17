Ильзату Ахметову вручили премию «Первая пятерка»

Сегодня Детская футбольная лига совместно с партнерами из «ЛУКОЙЛ» наградила лауреата премии «Первая пятерка» — приза лучшему молодому игроку года в РПЛ. Обладателем награды стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

20-летний футболист победил в опросе после голосования, проводимого среди 100 специалистов в области футбола. На торжественной церемонии уроженец Бишкека появился в образе восточного принца. Сопровождали его футболисты 2008 года рождения из ДЮСШ ПФК ЦСКА, которые также были в тематических костюмах.

Почетными гостями мероприятия стали отец Ильзата Тоглок Ахметов, агент Ираклий Гегечкори, а также специалисты, в разные годы работавшие с игроком: его первый тренер Владимир Александров, Сергей Никитин (тольяттинская Академия футбола), Ринат Билялетдинов («Рубин»).

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и президент ДФЛ Виктор Горлов наградили Ахметова плакеткой «Первая пятерка». Глава ДФЛ также подарил лауреату премии счастливые «бутсы» — скороходы-скорострелы.

Фото: Детская футбольная лига

Источник: еженедельник «Футбол»