Ильзату Ахметову вручили премию «Первая пятерка»

Автор: Дмитрий Темников 0

Сегодня Детская футбольная лига совместно с партнерами из «ЛУКОЙЛ» наградила лауреата премии «Первая пятерка» — приза лучшему молодому игроку года в РПЛ. Обладателем награды стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. 

20-летний футболист победил в опросе после голосования, проводимого среди 100 специалистов в области футбола. На торжественной церемонии уроженец Бишкека появился в образе восточного принца. Сопровождали его футболисты 2008 года рождения из ДЮСШ ПФК ЦСКА, которые также были в тематических костюмах.

Почетными гостями мероприятия стали отец Ильзата Тоглок Ахметов, агент Ираклий Гегечкори, а также специалисты, в разные годы работавшие с игроком: его первый тренер Владимир Александров, Сергей Никитин (тольяттинская Академия футбола), Ринат Билялетдинов («Рубин»).

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и президент ДФЛ Виктор Горлов наградили Ахметова плакеткой «Первая пятерка». Глава ДФЛ также подарил лауреату премии счастливые «бутсы» — скороходы-скорострелы.

Фото: Детская футбольная лига
Источник: еженедельник «Футбол»

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