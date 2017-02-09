Илья Максимов выбыл до конца сезона

Полузащитник тульского «Арсенала» из-за травмы не сможет помочь своей команде до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер Сергей Кирьяков.

«К сожалению, второй сбор был омрачён травмами. Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в ближайшие полгода. Он, к сожалению, нелепо травмировался на утренней разминке», — заявил Кирьяков.

В текущем сезоне Максимов сыграл в шести матчах. Голами не отметился, но сделал одну голевую передачу. «Арсенал» находится на 15 месте с 12-ю очками.

Фото: Тульский футбол

Источник: Чемпионат.com