Илья Кутепов: «Мы с Боккетти — сыгранная пара защитников»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что на втором зимнем сборе клуба были существенно увеличены нагрузки. Также футболист дал понять, что не думает о возможном вызове в сборную России, которой уже летом предстоит участие в домашнем Кубке конфедераций.

«Вторые сборы потяжелее будут. Нагрузки побольше, интенсивность выросла. Но ничего, работаем, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. После таких нагрузок до постели добираемся как убитые. Сразу падаем спать.

Из основных в Краснодаре будем только мы с Боккетти. Но ничего страшного, мы вместе не раз играли уже, проблем не возникнет.

Внимание со стороны тренерского штаба сборной, конечно, всегда стимулирует, мотивирует. Но это не значит, что нужно бежать сломя голову по полю и так далее. Продолжаем тренироваться в том же духе, и у меня в мысли даже не закрадывается, что кто-то из тренеров сборной смотрит.

Сейчас самое главное — набраться сил, подготовиться к игре, выйти на поле с самоотдачей и показать тот футбол, который мы показывали до этого», — заявил Кутепов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Илья Кутепов принял участие во всех 17 матчах «Спартака», в каждом из которых выходил в основном составе. После 17 туров «Спартак» идет на 1 месте, имея в своем активе 40 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»