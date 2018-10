Илья Геркус поздравил Гилерме с 100-м сухим матчем в России

View this post on Instagram

Поздравляем сборную с великолепной победой! Подкупает уверенность, с которой действуют наши футболисты. Пусть и дальше сборная России продолжает радовать своих соотечественников. ⠀ Три игры, семь очков, лидерство в группе — 🔝⚽👍 И конечно же, поздравляем нашего @marinatog1 с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат голкипера и, как следствие, членство в элитном клубе Льва Яшина👏🏼👏🏼👏🏼 ⠀ PS: Отдельно отмечаем нашего @ederlopesoficial , который воспользовался своим шансом и забил сегодня красивый гол в ворота сборной Шотландии!💪🏼 ⠀ #сборнаяроссии #россиятурция #лиганаций