Илья Геркус поздравил Гилерме с 100-м сухим матчем в России

Глава «Локомотива» рад успехам сборной страны. Отдельно он выделил вратаря своего клуба.

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поздравил сборную России с победой над Турцией в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Ворота российской сборной в этом матче защищал голкипер «железнодорожников» Маринато Гилерме. Для него эта игра стала 100-й на ноль в российском футболе. Таким образом, 32-летний футболист вошел в так называемый Клуб Льва Яшина, где состоят вратари, сыгравшие 100 и более «сухих» матчей за отечественные клубы и сборную.

«Поздравляем сборную с великолепной победой! Подкупает уверенность, с которой действуют наши футболисты. Пусть и дальше сборная России продолжает радовать своих соотечественников.

Три игры, семь очков, лидерство в группе. И, конечно же, поздравляем нашего Маринато Гильерме с сотым матчем без пропущенных мячей. Фантастический результат голкипера и, как следствие, членство в элитном Клубе Льва Яшина», — написал Геркус на своей странице в «Инстаграме».

Сборная России (7 очков после 3 матчей) располагается на первом месте в турнирной таблице группы 2 в Лиге B. Турция (3 балла, 3 игры) – на втором месте. На третьем месте располагается сборная Швеции (1 очко, 2 матча). Вследствие этого, сборная Турции уже не сможет опередить Россию в турнирной таблице.

Фото: ФК «Локомотив» Москва

Источник: Instagram Ильи Геркуса