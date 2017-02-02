Илья Геркус: «Миранчук не хочет играть в «Локомотиве»

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поговорил о полузащитнике команды Алексее Миранчуке. Геркус сказал, подпишет ли футболист новое соглашение с «железнодорожниками».

«Алексеем Миранчуком интересуются сразу несколько команд. Сейчас мы ведем переговоры с этими клубами. Новый контракт с «Локомотивом»? Нет, об это уже не идет речи. Алексей не хочет играть за красно-зеленых, это его выбор. Стараемся выйти из этой ситуации наиболее демократично, расстанемся с Алексеем в дружеских условиях», — заявил президент москвичей.

Миранчук является воспитанником «Локо» и выступает за основную команду с 2012 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и сумел отличиться одним голом.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»