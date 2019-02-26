Илья Геркус: «Было бы неимоверно интересно поработать в заокеанских спортивных лигах»

Автор: Владислав Маслов 0

Илья Геркус

Экс-президент «Локомотива» рассказал о своих мечтах. Его очень впечатляют американские спортивные проекты.

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус, отвечая на вопросы болельщиков в социальных сетях, признался, что ему было бы интересно поработать в какой-либо из североамериканских спортивных лиг.

«Если рассуждать исключительно гипотетически, то мне бы было неимоверно интересно поработать в заокеанских лигах. Если вы заметили, время от времени я пишу про топовые проекты в НХЛ, НБА и НФЛ.

Меня действительно впечатляет размах профессионального спортивного рынка за океаном. Но на данный момент я сосредоточен на российской действительности – нам всем вместе здесь еще есть куда стремиться», — написал Геркус в своем «инстаграме».

Илья Геркус пришел в «Локомотив» летом 2016 года. За время его работы в клубе «железнодорожники» завоевали два трофея — Кубок России в сезоне-2016/17 и титул чемпионов страны сезона-2017/18.

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»
Источник: «инстаграм» Ильи Геркуса

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