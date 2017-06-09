Илья Абаев подписал контракт с «Ростовом»

Автор: Антон Муша 0

Абаев

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев перешёл в «Ростов». На прошлой неделе игрок покинул «железнодорожников» в качестве свободного агента.

Контракт с 35-летним футболистом подписан по системе «1+1». Ранее Илья Абаев выступал за «Торпедо», «Анжи», «Волгу», «Локомотив» и «Краснодар». Примечательно, что дебют Абаева в российской Премьер-Лиге пришёлся на матч против «Ростова».

В составе «Локомотива», за который Илья Абаев играл с 2013 по 2017 год, он становился бронзовым призёром РФПЛ и дважды выигрывал Кубок России.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Ростов»

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Антон Муша

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