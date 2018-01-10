Игроки «Реала» заявили Зидану, что у него есть неприкосновенные футболисты

Автор: Евгений Морозов 0

Зидан

У игроков «Реала» произошел конфликт с главным тренером Зинедином Зиданом. В понедельник после тренировки произошло командное собрание, длившееся 45 минут.

На нем были разобраны ошибки, допущенные в последних матчах.

Само собрание было задержано почти на час. «Реал» объяснил это занятием в тренажерном зале, но журналисты выяснили, что в это время Зидан общался с лидерами клуба.

Среди них были и молодые футболисты, которые высказали тренеру, что, по их мнению, на поле есть неприкосновенные игроки, которые выходят в старте вне зависимости от своей работы на тренировках, а те, кто тренируются лучше, остаются вне состава.

Фото: Global Look Press
Источник:   Cadena SER

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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