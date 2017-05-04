Игроки «Реала» получат 40 миллионов премиальных за победу в Лиге чемпионов

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Реал Мадрид

Футболисты мадридского «Реала» получат солидное вознаграждение если выиграют Лигу чемпионов. Об этом заявил президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Флорентино Перес готов щедро вознаградить футболистов и тренерский штаб своего клуба за победу в Лиге чемпионов. По 1,5 млн евро получат 24 игрока основной команды, 2 млн – Зидан, еще 2 млн поделят тренерский штаб, игроки академии, заявленные на Лигу чемпионов в «списке Б», и другой персонал.

«Реал» практически обеспечил себе выход в финал, обыграв в первом полуфинальном матче «Атлетико» со счетом 3:0.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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