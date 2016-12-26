Игроки «Монпелье» будут платить за каждый килограмм лишнего веса после праздников

Игроки «Монпелье» будут платить по 1 евро за каждый килограмм избыточного веса после праздников. Такая система штрафов была придумана руководством клуба для игроков.

Главный тренер «Монпелье» Фредерик Антц и руководство клуба придумали оригинальную систему штрафов для своих футболистов. Все игроки прошли взвешивание перед уходом в отпуск на рождественские праздники. После возвращения к тренировкам за каждый килограмм избыточного веса игроки будут платить по одному евро.

«С одной стороны штраф может показаться смешным, но за праздничным столом он может быстро вырасти», — отметил Фредерик Антц.

После 19 тура «Монпелье» занимает 11 место в Лиге 1, имея в своем активе 22 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: le Parisien