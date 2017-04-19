Игроки «Локомотива» Ари и Фарфан оказали помощь пострадавшим в крупном ДТП

Нападающие «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан помогли пострадавшим в ДТП в ночь с 16 на 17 апреля по дороге с матча чемпионата России против тульского «Арсенала» (3:0). Об этом рассказал тренер вратарей московского клуба Заур Хапов.

«Когда мы ехали на автобусе, ко мне подошел Гильерме и сказал, что ему звонил Ари и рассказал об аварии на трассе.

Я сразу подошел к водителю и предупредил об аварии. Но Ари ехал на своей машине за автобусом, а мы уже проехали то место, где произошел инцидент. Семин разрешил нескольким игрокам добираться на машинах обратно.

Там серьезное ДТП было, наши игроки остановились и оказали первую помощь пострадавшим. Они просто не могли оставить людей в беде. Никогда не сомневался в наших ребятах.

Они не только отличные футболисты, но и добрые люди, которые всегда помогут. Они молодцы, что помогли, это их гражданский долг», – сказал Хапов.

Крупное ДТП с участием 5 автомобилей произошло на 186-м километре трассы М-2 «Крым» под Тулой. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе один ребенок.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат