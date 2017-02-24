Игроки «Лестера» были инициаторами ухода Клаудио Раньери

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Раньери

Игроки «Лестера» инициировали отставку главного тренера Клаудио Раньери. Футболисты считают, что изменившийся подход к работе Раньери привел к неудачной серии команды.

Футболисты команды провели встречу с руководством клуба после поражения в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

 

«Лестер» в настоящий момент занимает в АПЛ 17-е место, от зоны вылета команду отделяет одно очко. Раньери возглавил клуб в июле 2015 года и впервые в 133-летней истории привел «Лестер» к чемпионству.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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