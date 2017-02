Игроки «Лестера» были инициаторами ухода Клаудио Раньери

Игроки «Лестера» инициировали отставку главного тренера Клаудио Раньери. Футболисты считают, что изменившийся подход к работе Раньери привел к неудачной серии команды.

Футболисты команды провели встречу с руководством клуба после поражения в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

BREAKING: Sky Sources: Senior #LCFC players told club's owners they were unhappy with Ranieri in meeting after defeat to Sevilla #SSNHQ

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) February 24, 2017