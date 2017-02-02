Игроки «Бетиса»: «Мы выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье»

На днях Роман Зозуля был вынужден вернуться в «Бетис», так как аренда футболиста в «Райо Вальекано» сорвалась из-за скандала. Игроки «бело-зеленых» выступили в защиту украинского футболиста.

«Мы хотим выразить наше возмущение теми событиями, которые Роман Зозуля пережил в последние часы. Это публичное линчевание футболиста, чей профессионализм и личное поведение были безупречными.

Мы чувствуем, что каждый из нас может стать жертвой подобного обращения. Знаем, что испанская федерация уже принимает меры, чтобы защитить нашего партнёра по команде и гарантировать ему максимальную безопасность. Надеемся, что все организации, которые должны отвечать за положительное восприятие наших соревнований, примут необходимые меры.

Со своей стороны выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье. Мы все – Зозуля», – заявили футболисты «Бетиса».

Руководство «Бетиса» также выступило с заявлением по поводу Зозули. В команде отметили примерное поведение украинского футболиста и готовы оказать ему и его семье любую помощь. До тех пор, пока ситуация не разрешится, Зозуля будет тренироваться в составе «Бетиса».

«Бетис» имеет 23 очка и идет на 13 месте. «Райо Вальекано» выступает дивизионом ниже, где пока занимает 17-ю позицию, но от зоны вылета их отделяет всего один балл.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Бетиса»