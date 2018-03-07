Игроки «Арсенала» недовольны Арсеном Венгером

В «Арсенале» продолжает нарастать недовольство. Арсен Венгер может покинуть клуб в ближайшее время.

Игроки лондонского клуба недовольны главным тренером команды Арсеном Венгером. Футболистов не устраивает тактика, которую выбирает тренер, его тренировками. В «Арсенале» не хотят видеть тренером кого-то конкретного, но разочарованы ситуацией с Венгером.

Многие также недовольны продажей Алексиса Санчеса прямому конкуренту, в «Манчестер Юнайтед». Игроки осознают, что ситуация с чилийцем была сложной, но недовольны фактом продажи игрока конкуренту.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN