Игроки «Арсенала» недовольны Арсеном Венгером

Автор: Евгений Морозов 0

Арсен Венгер

В «Арсенале» продолжает нарастать недовольство. Арсен Венгер может покинуть клуб в ближайшее время.

Игроки лондонского клуба недовольны главным тренером команды Арсеном Венгером. Футболистов не устраивает тактика, которую выбирает тренер, его тренировками. В «Арсенале» не хотят видеть тренером кого-то конкретного, но разочарованы ситуацией с Венгером.

Многие также недовольны продажей Алексиса Санчеса прямому конкуренту, в «Манчестер Юнайтед». Игроки осознают, что ситуация с чилийцем была сложной, но недовольны фактом продажи игрока конкуренту.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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