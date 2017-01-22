Игрок «Ювентуса» впервые с 2005 года забил в пяти матчах Серии А подряд

Более 10 лет нападающие «старой синьоры» не могли достичь такого результата. Гонсало Игуаин претендует на новый рекорд.



Аргентинский форвард Гонсало Игуаин в матче с «Лацио» забил мяч, который стал для него пятым кряду в чемпионате. Последним игроком «бьянконери», которому покорялось такое достижение, был Давид Трезеге. В 2005 году французу удалось отличиться в девяти играх подряд.

После этого забитого мяча на счету Игуаина стало 20 забитых голов. Напомним, что аргентинец перешел в «Юве» летом 2016 года за 90 млн евро. Эта сумма стала рекордной для чемпионатов Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»