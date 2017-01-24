Марио Фернандес интересен «Челси»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Марио Фернандес

Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» сообщил, что главный тренер «Челси» Антонио Конте проявляет интерес к защитнику ЦСКА Марио Фернандесу. Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года.

«Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом.  Я решил расследовать это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает. Вполне возможно, Конте решил проявить собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды, то есть должны согласиться Грановская и Эменало. Летом Конте был не очень доволен работой этого трансферного комитета. Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 млн евро, к статусу большой сделки, — я не уверен», — сказал Горюнов.

Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до середины 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провtл за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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