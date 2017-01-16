Неймар – самый дорогой игрок мира

Центр спортивных исследований CIES представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира. Самым дорогим игроком признан Неймар.
Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Неймар (246,8 млн евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн) и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба (155,3 млн).
Самый дорогой голкипер – Ян Облак («Атлетико», 59,8 млн), центральный защитник – Рафаэль Варан («Реал», 64 млн), фланговый защитник – Эктор Бельерин («Арсенал», 70,3 млн).
Топ-10 самых дорогих игроков выглядит так:
1. Неймар («Барселона») – 246,8 млн евро
2. Лионель Месси («Барселона») – 170,5 млн евро
3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 155,3 млн евро
4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,4 млн евро
5. Луис Суарес («Барселона») – 145,2 млн евро
6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 139,2 млн евро
7. Криштиану Роналду («Реал») – 126,5 млн евро
8. Пауло Дибала («Ювентус») – 113,8 млн евро
9. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110,5 млн евро
10. Эден Азар («Челси») – 101,5 млн евро
Фото: Global Look Press
Источник: CIES