Игрок «Атлетико» перешел в «Реал»

Автор: Дмитрий Темников 0

Мадридский «Реал» продолжает усиление в летнее трансферное окно. Королевский клуб подписал контракт с защитником «Атлетико».

Француз Тео Эрнандес заключил со «сливочными» соглашение сроком на 6 лет.

В прошедшем сезоне 19-летний игрок выступал на правах аренды в «Алавесе». В данной команде Эрнандес сыграл 38 матчей, забив два мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Реал» Мадрид

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