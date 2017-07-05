Игрок «Атлетико» перешел в «Реал»

Мадридский «Реал» продолжает усиление в летнее трансферное окно. Королевский клуб подписал контракт с защитником «Атлетико».
Француз Тео Эрнандес заключил со «сливочными» соглашение сроком на 6 лет.
Comunicado Oficial: Theo Hernández.
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— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2017
В прошедшем сезоне 19-летний игрок выступал на правах аренды в «Алавесе». В данной команде Эрнандес сыграл 38 матчей, забив два мяча.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Реал» Мадрид