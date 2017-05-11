Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится на «Петровском»

Стало известно место проведения последнего домашнего матча «Зенита» в этом сезоне. Об этом стало известно из заявления оргкомитета «Россия 2018».

«Представители ФИФА, оргкомитета «Россия 2018»,«Зенита» и администрации Санкт-Петербурга, обсудив результаты проведения тестовых матчей на стадионе «Санкт-Петербург», пришли к выводу, что уровень функциональной готовности арены соответствует требованиям для проведения матчей Кубка конфедераций. Было принято решение: встреча 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 «Зенит» — «Краснодар» состоится на домашней арене сине-бело-голубых — СК «Петровский». Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», — сказано в официальном заявлении.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Арена в северной столице примет матч открытия, там же пройдет финал турнира.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: оргкомитет «Россия 2018»