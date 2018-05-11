Игорь Гамула: «Ростов должен побеждать «Урал» без особых проблем»

Российско-украинский тренер Игорь Гамула поделился мнением относительно грядущего матча 30-го тура РФПЛ «Ростов» — «Урал». Специалист считает, что хозяева одержат победу.

«Ростов хорошо играл со «Спартаком», но не повезло в концовке. Игра у коллектива есть и она поставлена. Насчет «Урала», то все думали, что они спокойно решат все вопросы в матче с «Амкаром», но нет тут то было. Пермяки показали, что настоящие мужики. Взяли и обыграл «Урал» в гостях», — сказал Игорь Гамула в эфире «Ставка ТV».

Специалист отметил, что в случае победы в этом матче «Урал» сможет побороться за Лигу Европы, однако стоит отдать предпочтение южанам, так как они находятся в лучшей форме и не упустят шанса уйти в отпуск пораньше. «Я бы поставил на чистую победу «Ростова» за 1.69» — сделал свой прогноз Игорь Гамула.

Матч «Ростов» — «Урал» состоится 13 мая на стадионе «Ростов-Арена». Начало в 14:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: «Ставка TV»