Игорь Гамула: «Эллайрдайс постарается в матче с «Вест Хэмом», чтобы не быть уволеным»

Известный тренер Игорь Гамула поделился прогнозом на матч заключительного тура АПЛ «Вест Хэм» — «Эвертон». По словам специалиста, ливерпульцы должны одержать уверенную победу в этой встрече.

«С чемпионством в Англии все в Англии ясно, в Лигу чемпионов отправляется «Тоттенхэм». За 3-4 места еще идет борьба. Хорошо, когда чемпионат не заканчивается лишь одним первым местом», — говорит Игорь Гамула.

Гамула признался, что не знает, как прогнозировать этот матч. Бывший тренер «Ростова» отметил, что Сэму Эллардайсу нужно добиваться побед в последних турах этого сезона АПЛ, чтобы остаться на своем посту. «Наверняка, Эллардайс постарается в этом матче, чтобы не уйти в отставку. Мой прогноз – два с нулем, и «Эвертон» в этом матче не проиграет», — рассказал Игорь Гамула.

Источник: «Ставка TV»

Фото: Global Look Press