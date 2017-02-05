Игорь Денисов и «Локомотив» согласовали новый контракт

Полузащитник московского «Локомотива» продлил контракт с клубом. Новое соглашение вступит в силу со следующего сезона.

Российский полузащитник продолжит выступление за «железнодорожников». Срок нового контракта рассчитан на 1 год, плюс еще один год по взаимному согласию обеих сторон.

Напомним, что пока права на футболиста принадлежат московскому «Динамо». В текущем сезоне футболист выступает в «Локомотиве» на правах аренды.

В этом сезоне Денисов сыграл 11 матчей, в которых отметился одной передачей и одним голом. «Локомотив» занимает 10-ю строчку с 23-мя очками.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Спорт-Экспресс