Игорь Акинфеев стал новым капитаном сборной России

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

игорь акинфеев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что у команды появился новый капитан. Им станет Игорь Акинфеев.

«Капитана мы выбрали, а лучше сказать назначили. Акинфеев с удовольствием согласился исполнять эту миссию.

У него будут три заместителя – Глушаков, Самедов и Смолов», – сказал Черчесов.

Прежний капитан команды защитник ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России.

Акинфеев в 18 лет дебютировал в сборной страны и стал рекордсменом по количеству игр среди голкиперов (93), по количеству «сухих» матчей (44), по продолжительности «сухой» серии (761 минута).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный твиттер сборной России

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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