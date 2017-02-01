ИФАБ хочет ввести временное удаление за желтую карточку

Автор: Никита Пронин 0 Comments

ФИФА

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) на общем собрании организации планирует обсудить нововведение. 131-е собрание ИФАБ пройдет на стадионе «Уэмбли»

На встрече будет обсуждаться новое правило. За желтые карточки игрок будет временно удален с поля. Данное правило будет действовать в турнирах под эгидой УЕФА.

Также будут рассмотрены некоторые другие возможные изменения в правилах игры. Собрание ИФАБ состоится 3 марта на стадионе «Уэмбли».

Также ИФАБ может предложить опробовать нововведение в юношеских и молодежных турнирах, проходящих под эгидой УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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Никита Пронин

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