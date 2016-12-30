Ибрагим Цаллагов: «Зенит» – это величина в российском и европейском футболе»

Новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов рассказал о своем переходе в петербургский клуб. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на 3,5 года.

«Разговоров о моем уходе из «Крыльев» действительно было очень много, и сначала я к ним относился именно как к слухам. Но затем я пообщался с руководством клуба, которое подтвердило заинтересованность петербуржцев ко мне. После чего уже пошла работа по оформлению моего трансфера.

«Зенит» – это величина в российском и европейском футболе, но этот шаг дался мне нелегко. В «Крылья Советов» я пришел совсем мальчишкой, получил в Самаре закалку и стал профессионалом. Городу, команде и ее болельщикам я многим обязан.

Конечно, в Петербурге для меня открываются новые возможности в футбольном плане. А покидать Самару, в которой я провел восемь замечательных лет, действительно тяжело. Насколько я знаю, петербургские и самарские болельщики близки и очень хорошо относятся друг к другу, так что этот факт меня греет.

«Зенит» – очень известная команда, так что никаких справок наводить не нужно было. Советовался только со своими родственниками и друзьями. Среди них было несколько футболистов, но к Петербургу они никакого отношения не имеют. Главное – поддержка семьи и собственный выбор.

Изначально моя позиция – опорный полузащитник, но в Самаре пришлось играть справа в защите. Успел поиграть и на противоположном фланге. Для меня это только плюс, потому что футболист, который может сыграть на нескольких позициях, вдвойне полезен команде», – сказал Цаллагов.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»