Губернатор Томской области: «Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тысяч рублей в месяц, а наши томские футболисты – 2 миллиона в месяц?»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Томь

Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин прокомментировал ситуацию с задолженностью перед игроками. Напомним, «Томь» несколько месяцев испытывает проблемы с финансированием, и неоднократно появлялась информация, что игрокам не дают зарплаты с начала сезона.

«Мы решим вопрос по задолженности по заработной плате в первом квартале следующего года. С легионерами мы подписали соглашение о свободных агентах – они имеют право самостоятельно найти себе работу. Кто-то, может, останется на той зарплате, которую предложат. Если нет – у нас есть дубль, и будет играть дубль за совершенно другие деньги. Знаете, в чем парадокс? Статистика говорит: когда мы играли в ФНЛ, посещаемость стадиона была больше, чем когда мы играем в премьер-лиге.

Из бюджета нельзя выделять деньги. Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тысяч рублей в месяц, а наши томские футболисты – 2 миллиона в месяц?» – сказал Жвачкин.

За последние 6 лет «Томь» трижды меняла дивизион. Сейчас команда занимает последнее место в таблице РФПЛ.

Фото: официальный сайт РФПЛ
Источник: Газета.ru

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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