Губернатор Ростовской области: «Задача «Ростова» — место в первой пятерке»

Задача «Ростова» на весеннюю часть чемпионата России — место в первой пятерке по итогам сезона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Мое мнение, что задача команды — попасть в первую пятерку. Задача сохранить позитивную тенденцию последнего времени. После сборов у меня будет встреча с Курбаном Бердыевым.

В марте состоится собрание акционеров, где будет скорректирована структура клуба. У нас сейчас президента нет. В марте, возможно, появится президент официально», — сказал Василий Голубев.

Напомним, что Курбан Бердыев является вице-президентом «Ростова».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч после зимней паузы клуб проведет 16 февраля против чешской «Спарты» в рамках розыгрыша Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС