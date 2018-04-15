Группа «Чайф» выступит на открытии фан-зоны ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Автор: Михаил Серебряков 0

Ekaterinburg Аrena

Группа «Чайф» будет выступать в Екатеринбурге в день первого матча ЧМ-2018. В первом матче мундиаля на «Екатеринбург Арене» сыграют Египет и Уругвай.

Как сообщил исполнительный директор дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков, во время турнира также ожидается концерт с участием Земфиры, Дельфина, групп «Сплин» и «Би-2».

Фан-зона ЧМ-2018 в Екатеринбурге сможет вместить до 17 тысяч человек.

«На открытии фан-зоны 14 июня выступит группа «Чайф». Также у нас запланирован большой концерт 8 июля, это неигровой день. На концерте выступят Земфира, «Сплин», «Би-2» и Дельфин», – сообщил Марков.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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