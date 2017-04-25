Григорий Иванов: «Урал» никогда не играл договорные матчи»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб не участвовал в договорных матчах. И не планирует в будущем.

«Люди приходят и говорят про какие-то договорные матчи. «Урал» никогда не играл договорные матчи и не будет никогда их играть. Кто-то это придумал. Так получилось, что наш вратарь ударил в своего игрока и мяч залетел в ворота. Счет 1:1. Они в перерыве пришли, сели, все голову повесили и вышли уже совсем другими. В первом тайме они бежали, хотели, забили гол – все у нас получалось. А после этого нелепейшего гола на 45-й минуте… На сто процентов я не могу быть уверен. Но процентов на 98 я контролирую клуб», – сказал Иванов.

В текущем сезоне «Урал» идет на десятом месте в РФПЛ, набрав 29 очков после 24 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: vesti.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»