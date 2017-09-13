Грэм Сунесс: «Что Погба выиграл в своей карьере?

Грэм Сунесс — экс-тренер «Ливерпуля», «Блэкберна» и «Ньюкасла», ныне эксперт на ТВ. Он подверг критике хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Французский полузащитник вывел «МЮ» в качестве капитана на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0), но из-за травмы был заменен через 19 минут.

«Я хочу видеть, как Поль Погба делает то, что делает Феллайни. Погба – немного ютьюбер (YouTuber). Что он выиграл в своей карьере? Ничего», – сказал Сунесс.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»