Госдума Российской Федерации ужесточила меры по поведению болельщиков

Административная ответственность за поведение болельщиков на разливных соревнованиях – ужесточена. Такой законопроект сегодня в первом чтении приняла Госдума РФ.

Штрафы за нарушение запрета на посещение спортивных турниров вырастут с 20 — 25 тысяч до 40 — 50 тысяч. Возможность ареста на срок от 10 до 15 суток остается в качестве альтернативной меры.

Одновременно вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч или ареста до 15 суток с запретом на посещение спортивных матчей на срок от 1 до 7 лет. Под «грубым нарушением» понимаются действия, «создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории», а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Отметим, что в 2016 году штрафы клубов РФПЛ составили 16 860 000 рублей, ФНЛ – 4 043 000 рублей, ПФЛ – 3 847 000 рублей, АМФР – 3 169 000 рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС