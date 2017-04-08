Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности для болельщиков, Садьо Мане пропустит остаток сезона, Эдгардо Бауса покинет пост главного тренера сборной Аргентины. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0 Comments

Мане

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 7 апреля.

1. Работники «Крестовского» испортили газон, теперь он непригоден для проведения игр

2. Садьо Мане пропустит остаток текущего сезона из-за травмы

3. Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности для болельщиков

4. Эдгардо Бауса покинет пост главного тренера сборной Аргентины на следующей неделе

5. Карим Бензема может перейти в «Милан»

6. Поймай его, если сможешь. Почему на Алексея Миранчука объявлена охота

Фото: Global Look Press

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Антон Муша

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