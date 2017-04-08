Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности для болельщиков, Садьо Мане пропустит остаток сезона, Эдгардо Бауса покинет пост главного тренера сборной Аргентины. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 7 апреля.
1. Работники «Крестовского» испортили газон, теперь он непригоден для проведения игр
2. Садьо Мане пропустит остаток текущего сезона из-за травмы
3. Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности для болельщиков
4. Эдгардо Бауса покинет пост главного тренера сборной Аргентины на следующей неделе
5. Карим Бензема может перейти в «Милан»
6. Поймай его, если сможешь. Почему на Алексея Миранчука объявлена охота
Фото: Global Look Press