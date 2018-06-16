Госдеп США предупредил американцев об угрозе террористических атак на ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира 2018

Государственный департамент США на своем официальном сайте опубликовал обращение к жителям страны, планирующим посетить Россию во время проведения чемпионата мира – 2018. В тексте обращения людей предупреждают о возможности террористических атак.

«Террористические группировки продолжают продумывать возможные атаки в России. Они могут атаковать с небольшим предупреждением или без него. Крупные международные мероприятия – такие как чемпионат мира – являются привлекательной целью для террористов. Несмотря на то что во время турнира безопасность будет усилена, террористы могут атаковать стадионы, фан-зоны, туристические объекты, вокзалы, торговые центры, местные здания правительства и другие общественные места», — говорится в сообщении госдепа США.

Чемпионат мира – 2018 в настоящий момент проходит в 11 городах России. Финальный матч турнира состоится 15 июля в Москве.

Фото: Global Look Press
Источник: Госдеп США 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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