Голкипер «Марселя» Йоанн Пеле отсудил у своего бывшего клуба «Тулузы» 1,5 миллиона евро

Голкипер «Марселя» Йоанн Пеле подал в суд на свою бывшую команду «Тулузу» за незаконное расторжение контракта. Французские «фиалки» проиграли апелляцию на дело о компенсации средств футболисту.

Апелляционный суд Тулузы постановил, что клуб обязан выплатить 34-летнему вратарю 1,425 миллиона евро за незаконное расторжение контракта.

Напомним, что в 2010 году, когда Пеле играл за «Тулузу», у него была диагностирована легочная эмболия. В 2012 клуб решил расторгнуть с футболистом контракт из-за его недееспособности.

В нынешнем сезоне Пеле провел 39 матчей в футболке «олимпийцев» во всех турнирах, в 17 из которых оставил ворота марсельского клуба «сухими».

Фото: Global Look Press

Источник: L’equipe