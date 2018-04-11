Гол Кристиана Эриксена в ворота «Сток Сити» записали на Харри Кейна

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Эриксен, Кейн и Сон Хын Мин

Гол хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в матче против «Сток Сити» был переписан на нападающего Харри Кейна. Англичанин пытется догнать Мохамеда Салаха в гонке бомбардиров АПЛ.

Лондонский клуб подал апелляцию, которая была удовлетворена комиссией АПЛ по голам.

На 62-й минуте мяч влетел в сетку ворот «гончаров» после подачи датчанина со штрафного. Кейн участвовал в эпизоде и пытался замкнуть навес головой, однако повторы не показали четко, было ли касание со стороны 24-летнего форварда.

Англичанин продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Англии с полузащитником «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Таким образом, теперь у Кейна 25 забитых мячей – на четыре меньше, чем у египтянина.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт АПЛ

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