Гол Александра Кержакова признан лучшим по итогам первой части сезона по версии болельщиков «Зенита»

Болельщики «Зенита» признали гол нападающего Александра Кержакова лучшим по итогам первой части сезона. Мяч был забит в ворота «Маккаби».

В рамках летних, осенних и первых зимних матчей «Зенит» забил 46 мячей (пенальти в голосовании не учитывались), среди которых болельщикам было предложено выбрать лучший.

Лучшим голом первой части сезона по мнению болельщиков стал мяч Кержакова в ворота «Маккаби»! Браво, Александр! ⚽️💥https://t.co/BcUWGmrD8a pic.twitter.com/PdXvtDP6sY — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 16, 2017

По итогам финального голосования мяч, забитый Кержаковым в ворота «Маккаби» в Лиге Европы, опередил голы Роберта Мака, Лука Джорджевича и Жулиано с результатом 37,6%.

Гол в ворота «Маккаби» стал для лучшего бомбардира в истории российского футбола 163-м в 381 официальном матче за «Зенит».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»