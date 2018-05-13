Паулу Фонсека — третий в списке претендентов на пост главного тренера «Зенита»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Зенит». Португалец входит в тройку претендентов на пост главного тренера питерского клуба.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился информацией о новом кандидате на пост главного тренера «Зенита».

100% инсайд из @zenit_spb . Номер три в списке возможных преемников Манчини помимо Семака и Сарри… Паулу Фонсека! Продолжение следует 😉 — Георгий Черданцев (@cherdantsev) May 13, 2018

Ранее Черданцев сообщал, что «Зенит» рассматривает на замену Манчини 5 тренеров, среди прочих в список входят Сергей Семак и Маурицио Сарри.

Напомним, сегодня «Зенит» объявил об уходе Роберто Манчини, контракт расторгнут без обоюдных компенсаций.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер Георгия Черданцева