Паулу Фонсека — третий в списке претендентов на пост главного тренера «Зенита»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Паулу Фонсека

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Зенит». Португалец входит в тройку претендентов на пост главного тренера питерского клуба.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился информацией о новом кандидате на пост главного тренера «Зенита».

Ранее Черданцев сообщал, что «Зенит» рассматривает на замену Манчини 5 тренеров, среди прочих в список входят Сергей Семак и Маурицио Сарри.

Напомним, сегодня «Зенит» объявил об уходе Роберто Манчини, контракт расторгнут без обоюдных компенсаций.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер Георгия Черданцева

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