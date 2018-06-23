Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес: «Нам нужно будет встать с нужной ноги, чтобы наши игроки зажглись, как новые звезды»

Пресс-конференция тренера сборной Панамы Эрнана Дарио Гомеса в преддверии матча Панама – Англия, который состоится 24 июня в Нижнем Новгороде, как ни странно, вызвала довольно серьезный интерес среди коллег. Помимо англичан и самих панамцев, среди желающих пообщаться с наставником дебютантов мировых чемпионатов оказались всевозможные латиноамериканцы, испанцы, немцы и даже японцы с китайцами. Гомес выглядел спокойно и приветливо, но собранно. По его внешнему виду чувствовалось: панамцы настроены дать англичанам бой. Вместе с главным тренером на пресс-конференцию пришел хавбек мексиканского клуба «Кафеталерос» Эдгар Барсенас.

– Как идет подготовка к матчу с Англией? Все ли здоровы?

Гомес: – Стартовый состав будет точно таким же, как в предыдущей игре. Никаких проблем у нас нет.

Барсенас: – Мы морально и физически готовы. По крайней мере, я точно готов! У нас есть представление о том, как мы будем играть, будем выполнять то, что требует от нас тренер, будем реагировать на соперника.

– Стоит ли открывать карты уже сейчас?

Гомес: – В этом нет ничего страшного. Матч начнут наши самые опытные игроки – это наше основное оружие. Мы смотрели видеозаписи с участием английской сборной, знаем, как они будут играть. Понимаем, что завтра будет жесткий матч. Соперник может наказать нас за малейшую расслабленность. У англичан в команде нет такого количества звезд, как у Бельгии, но у них очень сильная команда.

– Будете ли вы следить особенно внимательно за кем-то из звезд сборной Англии?

Гомес: – У Англии есть, конечно, свои звезды, но мы постараемся концентрироваться на собственной коллективной игре. Если это получится, мы не будем давать звездам ни пространства, ни преимущества.

– Англия хороша при исполнении стандартов – как вы собираетесь этому противостоять?

Гомес: – Мы тоже неплохо умеем исполнять штрафные. Создаем немало моментов, но реализация порой подводит. Возможно, в игре с англичанами стандартные положения сыграют на руку именно нам.

– ФИФА предоставляет командам доступ к новой платформе, чтобы вы могли использовать информацию оттуда при подготовке к матчам. Какую именно информацию вы получаете и как вы ее используете?

Барсенас: – Платформы FIFA предоставляют нам информацию о соперниках. Это проще и для тренера и для игроков: можно изучать видеоповторы, наблюдать за тактическими движениями противника.

Гомес: – Вы имеете в виду информацию с портала FIFA – она полезна для тренеров и для игроков, но она не сыграет за нас на поле. Когда мы говорим о реальном матче, то главная роль за игроками.

– Вопрос Эдгару: Панама мало забивает – это было как в товарищеских встречах, так и в отборе. Как можно вылечить эту болезнь?

Барсенас: – Мы все хотим помочь нашей команде с забитыми голами, мы делаем все, что можем, нам не хочется проигрывать. Первый матч всегда вызывает чувство вроде боязни сцены. Мы все нервничали. А нам нужно радоваться происходящему. Мы в сильной группе, играть с нашими противниками сложно. Мы стараемся импровизировать, посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше.

– Есть ли у вас трудности в адаптации из-за разных часовых поясов и климата?

Гомес: – Нам непривычно жить здесь, тут другой климат, мы не можем играть здесь на оптимальном для нас уровне. Да и посмотрите на другие латиноамериканские команды: Аргентина, за которую играет лучший футболист мира, выглядит так, будто им очень тяжело играть. Коста– Рика вообще вылетела. Здесь не такой уровень футбола, как у нас дома.

– Если вы вновь уступите с крупным счетом, какой реакции ожидаете на родине?

Гомес: – Не имеет значения, какой будет счет в матче. Имеет значение, выиграл ты или проиграл. Главное, чтобы команда отдала все силы для победы. Я считаю, что в игре с Бельгией мы выглядели достойно, несмотря на крупный счет, и наши болельщики это оценили. Для нас главное – это тактика и организация. Тут мастерство выходит на первый план. Нам нужно будет встать с нужной ноги, чтобы наши игроки зажглись, как новые звезды.

Мы должны выиграть, и точка!» – вот что я говорю своим ребятам. Наши игроки вышли с прошлого стадиона с высоко поднятыми головами. Страна нас поддерживала, но мы проиграли. Однако у нас все равно еще есть математическая возможность пройти дальше, мы можем еще победить, и мы будем бороться до самого конца. Мы молодая команда и не думаем останавливаться. 90 минут футбольного матча могут изменить судьбу, игроки сконцентрированы и сделают все, что в их силах. Мы постараемся сделать так, чтобы 11 игроков у нас и нападали и защищались. Приходите на игру! Может быть, англичане нас просто загонят в угол, а может быть мы – их.

Подготовил: Антон Муша

Фото: Еженедельник «Футбол»

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