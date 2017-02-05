Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант подал в отставку

Сборная Ганы лишилась своего тренера. Об этом стало известно после поражения «черных звезд» в матче за 3-е место Кубка африканских наций.

Израильский специалист Авраам Грант решил уйти из сборной сразу после проигрыша Буркина-Фасо (0:1). Как сообщается, федерация футбола Ганы уже удовлетворила заявление Гранта об отставке.

За 3 года работы главным тренером сборной 61-летний специалист становился серебряным призером КАН-2015. На чемпионате мира в Бразилии команда Гранта не смогла преодолеть групповой этап.

Фото: Global Look Press

Источник: Ghanasoccernet