Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант подал в отставку

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Сборная Ганы лишилась своего тренера. Об этом стало известно после поражения «черных звезд» в матче за 3-е место Кубка африканских наций.

Израильский специалист Авраам Грант решил уйти из сборной сразу после проигрыша Буркина-Фасо (0:1). Как сообщается, федерация футбола Ганы уже удовлетворила заявление Гранта об отставке.

За 3 года работы главным тренером сборной 61-летний специалист становился серебряным призером КАН-2015. На чемпионате мира в Бразилии команда Гранта не смогла преодолеть групповой этап.

Фото: Global Look Press

Источник: Ghanasoccernet

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