Поражение «Зенита», триумф «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес, «Интернасьональ» нацелился на игрока «Спартака». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 декабря.
1. Премьер-лига. 17-й тур. «Зенит» уступил «Рубину».
В других матчах дня «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром», а «Динамо» разгромило «Урал».
2. «Ривер Плейт» — обладатель Кубка Либертадорес-2018.
В финале в дополнительное время повержен «Бока Хуниорс».
3. «Атланта» стала чемпионом МЛС.
Уже на второй год существования в лиге.
4. «Интернасьональ» хочет арендовать Луиса Адриано у «Спартака».
Клуб из Порту-Алегри хочет позаимствовать футболиста на год.
5. Лионель Месси купил самолет за 15 млн долларов.
На нем форвард будет летать в Аргентину вместе с семьей.
6. Рахим Стерлинг обвинил СМИ в расизме.
По мнению игрока, именно журналисты виновны в распространении агрессии.
7. «МЮ» готов заплатить за футболиста «Наполи» 100 млн евро.
Итальянцы просят больше.
Фото: Global Look Press