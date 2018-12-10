Поражение «Зенита», триумф «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес, «Интернасьональ» нацелился на игрока «Спартака». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Ривер Плейт-Бока Хуниорс

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 декабря.

1. Премьер-лига. 17-й тур. «Зенит» уступил «Рубину».

В других матчах дня «Уфа» сыграла вничью с «Краснодаром», а «Динамо» разгромило «Урал».

2. «Ривер Плейт» — обладатель Кубка Либертадорес-2018.

В финале в дополнительное время повержен «Бока Хуниорс».

3. «Атланта» стала чемпионом МЛС.

Уже на второй год существования в лиге.

4. «Интернасьональ» хочет арендовать Луиса Адриано у «Спартака».

Клуб из Порту-Алегри хочет позаимствовать футболиста на год.

5. Лионель Месси купил самолет за 15 млн долларов.

На нем форвард будет летать в Аргентину вместе с семьей.

6. Рахим Стерлинг обвинил СМИ в расизме.

По мнению игрока, именно журналисты виновны в распространении агрессии.

7. «МЮ» готов заплатить за футболиста «Наполи» 100 млн евро.

Итальянцы просят больше.

Фото: Global Look Press

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