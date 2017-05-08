«Спартак» — чемпион России, Слуцкий может возглавить «Челси», Бердыева ждут в «Краснодаре», проблемы Халка в Китае. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 7 мая.
1. «Спартак» — чемпион России 2016/17, а «Томь» вылетела из премьер-лиги.
2. «Зенит» проиграл «Тереку», «Оренбург» обыграл «Краснодар», «Рубин» был сильнее «Уфы».
3. Курбан Бердыев может перейти в «Краснодар».
4. Леонид Слуцкий может возглавить «Челси».
5. Халка обвиняют в ненависти к китайскому народу и нападении на тренера «Гуйчжоу Чжичэн».
6. Вице-президент «Барселоны»: «Мы уже выбрали нового главного тренера».
7. «Реал» готов заплатить 61 млн евро за 16-летнего игрока.
8. Кубок Конфедераций-2017. Группа B. Сборная Австралии.
Фото: Global Look Press