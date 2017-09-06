Венгер предлагает отменить зимнее трансферное окно, «Арарат» прекратит существование, определился новый участник ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 сентября.

1. Арсен Венгер: «Трансферное окно должно закрываться за 48 часов до первой игры сезона, а открываться только после завершения чемпионата».

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что периоды трансферов требуют пересмотра.

2. Сборная Южной Кореи вышла на чемпионат мира в России.

Команда финишировала на втором месте в отборочной группе.

3. Александр Григорян: «Нам объявили, что «Арарат» закрывается».

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян заявил, что клуб вскоре прекратит свое существование.

4. Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико».

Новое соглашение рассчитано до 2020 года.

5. «Барселона» намерена сотрудничать со спортивным директором «Ювентуса».

В ведение 45-летнего менеджера попадут трансферы «сине-гранатовых».

6. «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Тоби Алдервейрелда.

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд не может договориться с клубом о новом контракте.

7. «Интер» хочет усилиться защитником мадридского «Атлетико».

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес может продолжить карьеру в Серии А.

Фото: Global Look Press

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