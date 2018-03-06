Переигровка для «Зенита», новый тренер для «Арсенала», план Черчесова. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Станислав Черчесов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 марта.

1. КДК РФС: «Зенит» требует назначить переигровку с «Амкаром».

Питерцы намерены добиться переигровки через подачу протеста.

2. Йоахим Лев – фаворит на пост главного тренера «Арсенала».

Кроме него на этот пост претендуют ее пять специалистов.

3. Председатель FA: «Никому не хочется в следующий раз иметь дело с символикой ИГИЛ».

FA опасается, что ношение радикальной символики Пепом Гвардиолой приведет к поддержке ИГИЛ (запрещенной в России организации).

4. Станислав Черчесов продолжает искать замену травмированным защитникам сборной России.

Он рассматривает вариант с возвращением в команду братьев Березуцких.

5. Лионелю Месси покорилось очередное достижение.

Аргентинец забил 600-й гол в карьере.

Фото: Global Look Press

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