Переигровка для «Зенита», новый тренер для «Арсенала», план Черчесова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 марта.
1. КДК РФС: «Зенит» требует назначить переигровку с «Амкаром».
Питерцы намерены добиться переигровки через подачу протеста.
2. Йоахим Лев – фаворит на пост главного тренера «Арсенала».
Кроме него на этот пост претендуют ее пять специалистов.
3. Председатель FA: «Никому не хочется в следующий раз иметь дело с символикой ИГИЛ».
FA опасается, что ношение радикальной символики Пепом Гвардиолой приведет к поддержке ИГИЛ (запрещенной в России организации).
4. Станислав Черчесов продолжает искать замену травмированным защитникам сборной России.
Он рассматривает вариант с возвращением в команду братьев Березуцких.
5. Лионелю Месси покорилось очередное достижение.
Аргентинец забил 600-й гол в карьере.
Фото: Global Look Press