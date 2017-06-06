Леонид Слуцкий возглавит «Халл», сборная России обыграла венгров, Пепе переезжает во Францию. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Мбаппе

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 5 июня.

1. Английские СМИ утверждают, что Леонид Слуцкий возглавит «Халл», его зарплата составит порядка 450 тысяч в год.

2. Сборная России разгромила Венгрию.

3. Пепе перейдет в «ПСЖ». Также французы предлагают контракт Массимилиано Аллегри

4. Объявлена символическая сборная Лиги чемпионов-2016/17.

5. «Реал» предложит «Монако» € 135 млн за Мбаппе.

6. Шейк Тиоте скончался после обморока на тренировке.

7. Тайна Дзюбы. Илья Казаков — о том, почему нападающий покинул сборную России.

8. Коронация. Чем войдет в историю финал Лиги чемпионов-2016/17.

Фото: Global Look Press

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