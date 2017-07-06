Лаказетт уехал в АПЛ, два игрока «Реала» покинули клуб, «Ростов» подписал хавбека «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июля.
1. Александр Лаказетт перешел в «Арсенал».
2. Стоимость одного поста в Instagram Криштиану Роналду составляет 400 тысяч долларов.
3. «Ростов» подписал полузащитника лондонского «Челси».
4. Игрок «Атлетико» перешел в «Реал».
5. Александр Головин — лидер Кубка конфедераций по отборам на чужой половине поля.
6. Зоран Тошич официально покидает ЦСКА, а Роберт Мак покинул «Зенит».
7. Леонид Слуцкий: «Цель «Халла» – выход в АПЛ».
8. Пепе стал игроком «Бешикташа», Фабиу Коэнтрау перешел в «Спортинг».
9. Со следующего сезона в РФПЛ будет изменен лимит на легионеров.
10. «Барселона» объявила, что Лионель Месси продлит контракт с клубом до 2021 года.
11. «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов.
Фото: Global Look Press