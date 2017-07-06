Лаказетт уехал в АПЛ, два игрока «Реала» покинули клуб, «Ростов» подписал хавбека «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июля.

1. Александр Лаказетт перешел в «Арсенал».

2. Стоимость одного поста в Instagram Криштиану Роналду составляет 400 тысяч долларов.

3. «Ростов» подписал полузащитника лондонского «Челси».

4. Игрок «Атлетико» перешел в «Реал».

5. Александр Головин — лидер Кубка конфедераций по отборам на чужой половине поля.

6. Зоран Тошич официально покидает ЦСКА, а Роберт Мак покинул «Зенит».

7. Леонид Слуцкий: «Цель «Халла» – выход в АПЛ».

8. Пепе стал игроком «Бешикташа», Фабиу Коэнтрау перешел в «Спортинг».

9. Со следующего сезона в РФПЛ будет изменен лимит на легионеров.

10. «Барселона» объявила, что Лионель Месси продлит контракт с клубом до 2021 года.

11. «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов.

Фото: Global Look Press

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