Лаказетт уехал в АПЛ, два игрока «Реала» покинули клуб, «Ростов» подписал хавбека «Челси». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Александр Лаказетт

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июля.

1. Александр Лаказетт перешел в «Арсенал».

2. Стоимость одного поста в Instagram Криштиану Роналду составляет 400 тысяч долларов.

3. «Ростов» подписал полузащитника лондонского «Челси».

4. Игрок «Атлетико» перешел в «Реал».

5. Александр Головин — лидер Кубка конфедераций по отборам на чужой половине поля.

6. Зоран Тошич официально покидает ЦСКА, а Роберт Мак покинул «Зенит».

7. Леонид Слуцкий: «Цель «Халла» – выход в АПЛ».

8. Пепе стал игроком «Бешикташа», Фабиу Коэнтрау перешел в «Спортинг».

9. Со следующего сезона в РФПЛ будет изменен лимит на легионеров.

10. «Барселона» объявила, что Лионель Месси продлит контракт с клубом до 2021 года.

11. «Реал» отказался продавать Морату в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роберто Манчини

Курбан Бердыев покинул «Ростов», Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита». Главные новости дня

Дрис Мертенс

Владимир Габулов заменит Лунева в сборной, новый контракт Мертенса с «Наполи». Главные новости дня

Яя Туре

Роберто Манчини может пригласить в «Зенит» Яя Туре, новый тренер «Барселоны», «Хаддерсфилд» в АПЛ и трофей для Месси. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 